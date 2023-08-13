На фронті загинув воїн із Петрикова: нещодавно йому виповнилося 38 років

Страшна звістка з фронту знову сколихнула Великоберезовицьку громаду.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув воїн із села Петриків Міщук Тарас Зіновійович. Нещодавно бійцю виповнилося 38 років.

У Героя залишилися мати Марія Богданівна та сестра Тетяна.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Великоберезовицької громади.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, разом з вами розділяємо страшний біль втрати і скорботи.

Вічна памʼять Герою!

Про дату і час зустрічі тіла Героя повідомимо згодом”, – зазначили у громаді.