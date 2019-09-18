Недотримання безпечної дистанції руху стало причиною дорожньо-транспортної пригоди на Зборівщині.

Як повідомили у поліції, аварія з потерпілими трапилася 17 вересня близько 19:15 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

За попередньою інформацією, житель Львівської області, керуючи автомобілем ВАЗ-21140 із легковим причепом, не дотримався дистанції та не врахував дорожньої ситуації і врізався в MERCEDES Sprinter, що рухався попереду на буксирі в іншого транспортного засобу. За інерцією MERCEDES Sprinter в’їхав у бус, який його тягнув.

В результаті удару травми отримали водій та пасажири легкового автомобіля. Серед потерпілих і дванадцятирічна дитина. У дівчинки ушкодження середньої тяжкості.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ.