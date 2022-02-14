Розколяда відбулася в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття у Тернополі. Урочисте дійство в храмі влаштували за участю хорів. Вони виконували популярні пісні про народження Ісуса Христа.

Розколяда – це традиція проводів Різдвяних свят. Її влаштовують на завершення Новорічно-Різдвяного періоду. “Є така традиція, що з Різдвяними святами треба прощатися гідно, аби благополучно дожити до наступного року. Свято Різдва – це час єднання, прославляння Бога, Ісуса Христа. Для нас це також – своєрідний фестиваль народної творчості. Радісною колядою ми прославляємо Сина Божого, котрий народився в яслах і просимо у Бога добра та благословення, адже коляда — це найкращий час для єднання. Посвяткували, поспівали, а тепер час до весни готуватися”, – каже тернополянка Анастасія Гук.

Розколяда найбільш популярна на Закарпатті. Там місцеві мешканці ходять від хати до хати, а насамкінець усі разом збираються у центрі села. Люди співають колядки, щедрівки, маланкують — на Розколяді згадують усе, що робили упродовж різдвяних свят.