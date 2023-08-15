Ймовірність ракетних ударів на Тернопільщині напередодні Дня Незалежності зростає.

В обласній військовій адміністрації попереджають про підвищений рівень небезпеки, жителів Тернопільщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Під час ракетної небезпеки укриття повинні бути відкритими. У протилежному – рекомендують телефонувати за номером 102.

«Напередодні Дня Незалежності України ворог може наносити ракетні удари, як бачимо, вони в більшості приходять вночі, безпекова ситуація щодня стає для нас актуальнішою. Деякі заходи по безпеці вжито. Ще раз звертаюся до всіх, при звуці повітряної тривоги, всі йдемо в укриття. Для тих, в кого укриття десь закриті, або немає можливості потрапити до них, телефонуйте за номером 102», – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Нагадаємо, вночі ворог наносив ракетні удари у західні регіони України. Зокрема, зафіксовані влучання у Львові та Луцьку. РФ випустила по Україні 28 крилатих ракет, 16 з них – збили. У Луцьку дві ракети поцілили у промисловий об’єкт, троє людей загинули. У Львові ракета влучила у двір дитячого садка. Четверо людей отримують медичну допомогу, загиблих немає.