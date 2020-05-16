14 травня виповнилося 100 років від дня народження легендарної українки, нашої землячки, незламного борця за Українську державність Слави Стецько.

Голова обласної ради Віктор Овчарук, депутати, представники патріотичних організацій поклали квіти до меморіальної дошки Слави Стецько у Тернополі та погруддя її чоловіка Ярослава Стецька, які упродовж усього життя вели боротьбу за незалежність України.

– Слава Стецько – одна з найяскравіших українських жінок, яка зробила величезний внесок у відродження Української державності. Її життєвим кредом були слова: «Я вірю в українську націю». І усе її життя було боротьбою за самостійну Україну. Тернопільська обласна рада підтримала ініціативу щодо відзначення Року Слави Стецько на Тернопільщині, і сьогодні ми вшанували її пам’ять та пам’ять її чоловіка Ярослава Стецька, – зазначив Віктор Овчарук. – Вони обоє – героїчні приклади того, як потрібно любити свою країну і бути їй вірними до останнього подиху.

Слава Стецько – одна з лідерок ОУН (б), багаторічна очільниця Антибільшовицького блоку народів, засновниця Конгресу українських націоналістів та народний депутат України трьох скликань.