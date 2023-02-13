Жителів Чортківської громади, яким більше шістдесяти років запрошують записатися до «Університету срібного віку».

Про початок такого проекту повідомив у своєму відеозверненні до громади міський голова Чорткова Володимир Шматько.

– Ми запускаємо проект «Університет срібного віку», – розповів Володимир Шматько. – Місяць тому провели опитування і люди зазначили, що хотіли б навчатися комп’ютерній грамотності, іноземній мові, садівництву, фітнесу, рукоділлю, малюванню тощо. З часом можна буде проводити інші заняття, якщо будуть побажання «студентів». Навчання для всіх буде безкоштовне. За рахунок коштів бюджету міста будемо оплачувати гонорари викладачам. Можна відвідувати декілька занять. У цей складний час важливе спілкування та наш стабільний психологічний стан, тому закликаю не комплексувати і записуватись на заняття.

В «Університеті срібного віку» викладатимуть основи комп’ютерної грамотності; іноземну мову, фітнес, рукоділля, садівництво, малювання, основи здорового способу життя. Для деяких дисциплін вже знайшли викладачів, а для інших ще шукають. Фахівці можуть самі зголоситися або жителі можуть порадити вчителів. Заняття проходитимуть декілька разів на тиждень з 17.00. Щодо усіх питань, а також запису на заняття необхідно звертатись до керівниці «Університету срібного віку» Наталії Войтенко за номером телефону 0508738563.