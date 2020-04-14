Тернопільська університетська лікарня визначена резервним лікувальним закладом для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Наразі лікувальний заклад готують до прийому хворих.

В університетській лікарні прийматимуть хворих на COVID-19, які мають важкі супутні захворювання, – повідомив головний лікар Василь Бліхар. Наразі лікувальний заклад забезпечують засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими та антисептичними матеріалами.

“Наша лікарня добре оснащена в плані медичного обладнання. Є необхідні апарати штучної вентиляції легень, новітні монітори пацієнта. Особливість роботи нашої лікарні в тому, що ми будемо приймати не просто пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби, а тих, в кого складні супутні захворювання. Адже для цього у нас є відповідні висококваліфіковані спеціалісти й створенні умови. Наші медики готові до роботи в умовах пандемії. На жаль, сьогодні вони є в зоні ризику, а тому випадки захворювання серед медпрацівників будуть підтверджуватися. Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб мінімізувати появу таких випадків, утім, від цього ніхто не застрахований. Вчора підтвердили випадок в нашого лікаря-інтерна”.

Додамо, у Тернопільській університетські лікарні підтвердили два випадки захворювання на COVID-19. Втім, лікарі кажуть, що достатньо забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.

Софія Романська