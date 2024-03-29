Виставку вишитих картин-стацій «Хресна дорога Христа – Випробування України» презентують у Тернополі.

Відкриття відбудеться 2 квітня о 14.00 в Українському домі «Перемога», що на бульварі Тараса Шевченка, 27. Автори вишитих картин – заслужені майстри народної творчості України Ярослава та Олег Ликтеї.

– Ця «Хресна дорога», яку створило тернопільське подружжя – унікальна, оскільки дотепер ніхто в Україні, а можливо, й у цілому світі, не наважувався взятися за таку грандіозну роботу, – розповіли в управлінні культури і мистецтв ТМР. – До експозиції входять 14 вишитих дрібним півхрестиком картин, які відображають шлях Ісуса Христа на Голгофу. Упродовж років виставка експонувалася по всій Україні. Освятив ці неймовірні за красою та ретельністю і художнім втіленням роботи Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика Василь Семенюк.

Організатори виставки запрошують усіх бажаючих на відкриття. Також представлені картини можна буде оглянути у фоє Українського дому до 14 квітня.