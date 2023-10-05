Унікальна колекція почаївських старожитностей зберігається у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Нещодавно її презентували науковцям та богословам з України та Польщі.

Відбулося це у Марійському духовному центрі під час Міжнародної наукової конференції «Почаївський феномен: василіянський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії і культурі України».

В експозиції були представлені такі історичні мистецькі твори: живописний портрет Миколи Потоцького (1771 рік, авт. Я. Гловацький), хоругву «Оборона Почаївського монастиря 1675 року», «Свята Варвара», хромолітографії «Чудесное избавление Почаевской обители оть нашествия турокь вь 1675 году, во время Збаражской войни» 1891 р., «Чудесне визволення Почаївського монастиря від нашестя турків в 1675 році під час Збаразької війни»(назва на польській мові) 1920-ті рр. (автор невідомий), естамп «Чудотворний образ Почаївської Богородиці», стародруки ХVIII століття видані у друкарні почаївського монастиря.

– Цікавими є кольорові гравюри, які зображають штурм турецько-татарськими військами Почаївського монастиря у 1675 році, – розповів Олег Гаврилюк, завідувач відділу стародавньої історії ТОКМ. – Звичайно, їхні автори уявляли ці укріплення по різному. Ця подія також зображена на двосторонній хоругві. Згідно тверджень під час штурму з’явилася Матір Божа, і кулі та стріли, які були направлені до братії, до стін монастиря, поверталися і вражали турків і татар. Щодо стародруків, то у 18 столітті декілька ігуменів, серед них виділяється Феодосій Рудницький, зверталися до королів Речі Посполитої Августа II і його сина Августа III, з проханням відновити друкарні Почаївського монастиря. Завдяки королівським декретам у 30-х роках 18 століття їх відновили. На виставці ми показали частину наявних у нас стародруків 40-80-х років 18 століття.

Представлені експонати, за словами старшої наукової співробітниці художньо-рекламного відділу ТОКМ Олени Крупніцької, стали важливою та унікальною складовою виставкового проекту, до якого увійшли фонди і збірки семи інституцій: музеїв, архівів, бібліотек і приватних колекцій Дрогобича, Львова, Острога, Рівного, Тернополя, а також парохій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. З нагоди даної події вийшов друком і каталог виставки почаївських старожитностей. Захід, приурочений ювілейній події 250-ліття коронації папськими коронами Почаївської чудотворної ікони Матері Божої, став важливим кроком повернення до першоджерел як багатющого пласту для пізнання саме українського Почаєва.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці