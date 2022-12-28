На період різдвяно-новорічних свят призначили 8 додаткових потягів до Карпат. 3 із них зупинятимуться на Тернопільщині.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці“.

Зокрема, йдеться про потяги:

229/230 Київ – Ужгород 238/237 Одеса – Ужгород 255/256 Київ – Чернівці.

229/230 Київ – Ужгород

29.12.2022 вирушає з Києва о 20:03 і їде через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве. Прибуває в Ужгород о 13:23.

Зворотно – 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород

З Одеси – 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве. Прибуває в Ужгород о 12:02.

Зворотно – 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.

255/256 Київ – Чернівці

Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. До Чернівців прибуває о 05:50.

Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

Детальний розклад потягів можете знайти тут.