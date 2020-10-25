Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 26 жовтня відновити рух з більшості закритих станцій у так званій “червоній” зоні.

В “Укрзалізниці” зазначають, що подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів.

Як повідомляє прес-служба УЗ, буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на наступні поїзди:

№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя — Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 702/701 Львів — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 732/731 Київ — Запоріжжя;

№ 734/733 Київ — Покровськ;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ — Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ — Херсон;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький — Київ;

№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;

№ 782/781 Черкаси — Київ.