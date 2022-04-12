12 квітня ввели в обіг першу українську марку надруковану в умовах воєнного часу під назвою «Русскій воєнний корабль, іді … !». Загальний її тираж 1 мільйон примірників. Разом з марками випущені конверти першого дня тиражем 20 тисяч примірників.

Спецпогашення філателістичної продукції відбулося одночасно у всіх регіонах України, окрім Криму, Херсона, Чернігова.

– «Укрпошта» випускає марки не чекаючи закінчення війни, – розповіла представниця Тернопільської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». – Ми зробили це одразу, як тільки єдиний в Україні виробник поштових марок поліграфкомбінат «Україна» зміг їх виготовити. Фраза «Русскій воєнний корабль, іді … !» – вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх героїв. У народному конкурсі на кращий ескіз цієї поштової марки, який «Укрпошта» оголосила 1 березня, в день відзначення 30-річчя сучасних українських поштових марок, взяло участь майже 100 художників. Це були митці, як з України, так і з різних куточків світу, як професіонали, так і аматори. Переможцем став Борис Грох, який родом з Криму. Зараз хлопець мешкає у Львові, але хоче щоб його мала Батьківщина знову стала українською.

Марка випущена у двох номіналах: F – для відправки листів по Україні та W – закордон. Придбати її можна у відділеннях та філателістичному онлайн-магазині «Укрпошти».