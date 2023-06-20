На прохання Василіанського чину Державне підприємство «Укрпошта» видало поштову марку, присвячену 250-річчю коронації Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, яка відбулася у Почаївському василіанському монастирі у вересні 1773 року.

По це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Згідно зі звичаєм і правопорядком Святої Церкви, дозвіл та благословення на коронацію ікони надав Римський Папа Климент XIV, а здійснив владика Сильвестр Рудницький, єпископ Луцький та Острозький.

На поштовій марці представлено стилізоване зображення Пресвятої Богородиці з чудотворної ікони на тлі малюнка Почаївського храму і монастиря з історичної гравюри Федора Стрельбицького. Над зображенням Діви Марії розміщено напис «250 ліття коронації Почаївської Богородиці», у правому верхньому кутку — Тризуб, державний герб України, що нагадує сам ювілей та національну належність святині.

Внизу, під зображенням Пресвятої Богородиці, міститься герб Чину святого Василія Великого, праворуч від нього — абревіатура УГКЦ, а ліворуч — роки процвітання Почаївського монастиря, який був духовним центром Василіанського чину, осідком протоігумена та протоархимандрита. Композиція обрамлена квітковим орнаментом, який вказує на історичну епоху події.

У наш час Почаївська чудотворна ікона Божої Матері — одна з найшанованіших християнських святинь України, відома у всьому світі.