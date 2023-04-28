Україну продали Америці, а Володимиру Зеленському варто було домовлятися з путіним.

Такі переконання почула у Почаєві журналістка каналу Т1 Зоряна Яремишин. Вона поспілкувалася з прихожанами лаври, зокрема вимушеними переселенцями, які знайшли прихисток у гуртожитках біля святині.

На 14 місяці повномасштабної війни Почаївська Лавра під проводом УПЦ мп і далі живе так, ніби навколо, за стінами монастиря, нічого не відбувається. Люди сюди приїжджають звідусіль, тут ходять до церкви, поруч живуть у гуртожитках. Єдине, що в перші місяці Лавра прийняла багато переселенців зі сходу, які і досі залишаються жити тут, поки у їхніх рідних містах тривають бойові дії.

Переселенець Микола приїхав сюди навесні минулого року із Краматорська. Чоловік каже, що зараз живе в гуртожитку з дочкою і онуками. Грошей, які виділяє влада, вистачає на проживання. А от хто винен у війні, чи швидше нападі росії на Україну — відповідь така. Пан Микола вважає, що Україну продали Америці, а Володимиру Зеленському слід було домовлятися з путіним. Також чоловік не приховує, що сумує за Радянським Союзом.

Про путіна каже, що він такий самий агресор, як і українська влада. І що з росією треба домовитися.

Він із такими думками на території Почаївської лаври — не єдиний. Більше — дізнавайтеся із сюжету Т1.