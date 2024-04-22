Буданов пояснив, що мова йде не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. Ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України,

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україну, з середини травня – початку червня, очікує досить важка ситуація, однак вона не буде катастрофічною. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

“Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть”, – зазначив голова ГУР.

Буданов пояснив, що мова йде про “все”, а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України, однак подробиці цього питання він не розкрив.

“Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня”, – заявив Буданов.

Нагадаємо, за словами голови ГУР, армія країни-агресора Росії готується до чергового масштабного наступу на фронті у червні. У його рамках окупанти намагатимуться повністю захопити Донецьку та Луганську області України.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Росія прагне до 9 травня захопити Часів Яр у Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани РФ почати контрнаступ у червні будуть розбиті.

Джерело: Кореспондент