“Українським дітям – українську книгу”: для переселенців у Тернополі організували благодійну акцію. ФОТО

«Українським дітям – українську книгу»: благодійну акцію під такою назвою організували у Тернополі. У дійстві взяли участь понад триста дітей-переселенців, а також їхні батьки.

Хлопчики та дівчатка отримали сучасні книжки від різних видавництв України. Діти у свою чергу намалювали малюнки для українських захисників.

«Ми приїхали із Харкова. Тернопіль дуже сподобався. А сьогодні разом з іншими дітьми прийшли на акцію. Отримали книжечки, а також зробили листівку для воїна», – каже одинадцятирічна Олеся.

Як розповіла співорганізаторка заходу Ольга Косинська, це чергова святкова акція для внутрішньо переміщених дітей та їхніх батьків. У рамках акції також відбувся майстер-клас зі східних єдиноборств і показ вистави.

«У Тернополі відбувся благодійний захід «Українським дітям – українську книгу». Так, діти змогли подивитися виставу від Тернопільського академічного обласного театру актора та ляльки, поласувати різноманітними смаколиками та отримати українські книги. А найголовніше – на деякий час забути жахіття війни».

Загалом малечі у Тернополі роздали більше тисячі дитячих книжок. Акцію підтримали популярні українські видавництва.