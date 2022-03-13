Українська земля палає не лише від ворожих бомб: місцеві неадеквати теж нищать усе живе. ФОТО

Паління сухої трави – злочин! Особливо важкий, у час війни. Адже ресурси рятувальників повинні використовуватись для надання допомоги людям, які страждають від нападу агресора. Від ворожих бомб палає українська земля, а місцеві палії допомагають нищити навкруги усе живе.

З початку року, на Тернопільщині рятувальники ліквідували вже 44 пожежі на відкритій території, при цьому постраждало 43 гектари землі.

Незважаючи на заборону, високі штрафи та осуд людей, палії продовжують свою чорну справу. Так 12 березня о 15.45 вогнеборців повідомили, що горить суха трава поблизу села Підгороднє, Тернопільського району. Чоловік, який дзвонив на лінію 101 зауважив, що бачив паліїв та кинувся їх наздоганяти. Троє негідників, в стані алкогольного сп’яніння, утікали на возі запряженому кіньми.

Прибувши до місця виклику рятувальники взялися ліквідовувати наслідки злочину, а горіло більше 10 осередків сухостою, на площі понад гектар, до того ж по обидва боки річки Довжанка. На допомогу пожежникам прибігли мешканці Підгороднього та чимало біженців зі Сходу України, які знайшли прихисток у селі.

О 17.29 усі гуртом пожежу ліквідували.

До двору, де сховалися палії викликали поліцію.