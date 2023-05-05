Сумна звістка сколихнула Золотниківську громаду.

В бою за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель села Вишнівчик Ваврикович Микола Іванович, 1971 року народження.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника.

Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Миколи, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Вічна пам’ять Герою…

Слава Україні!