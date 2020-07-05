Нам варто припинити стояти на колінах перед нашими зовнішніми партнерами. Вони нам не друзі, бо наживаються на наших боргах.

Вони не просто нам дають в борг під відсотки, а кажуть: «Віддайте нам ліс, віддайте нам землю, підніміть тарифи, ми вам забороняємо зменшувати податки і купляйте все в нас.» А це – знищення Української економіки. Таку думку висловив голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця у ток-шоу Савіка Шустера «Свобода слова».

– За ці всі роки, тобто 20-25 років нам допомагають зовнішні партнери, які дають нам гроші та отримують набагато більше. Що отримали ми? Україна економічно сильною не стала, робочі місця не створені, кількість населення країни скоротилося, можливостей заробляти та грошей в кишенях українців стає все менше, — зазначив Ігор Палиця.

Те, що голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку зразу після підписання договору з МВФ, поганий приклад. Одноосібно він нічого не вирішував, потрібно звільнити всю команду і призначити нових дієвих управлінців та економістів, вважає нардеп.

– Україна не повинна брати зовнішніх запозичень і не повинна віддавати взяті, а зробити їх реструктуризацію. Нам до кінця року треба віддати понад 300 мільярдів внутрішніх і зовнішніх боргів. В нас немає таких грошей. А коштом українців, коштом їхнього рівня життя давати можливість, щоб хтось з капіталістів, чи наших внутрішніх фінансистів, чи колишніх президентів отримував дивіденди, я вважаю це неприпустимим, — каже пан Палиця.

Тому, пропонує залишити в минулому старий Нацбанк і стару схему запозичень за кордоном і піти в майбутнє, де українці вирішуватимуть, які в нас повинні бути податки, яка повинна бути облікова ставка Нацбанку.