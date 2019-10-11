Сьогодні у Харкові збірна України зустрінеться у матчі відбору на Євро-2020 з аутсайдером групи – командою Литви.

Місяць тому гра цих же суперників у Вільнюсі не створила нашим хлопцям жодних проблем – офіційний матч фактично мав характер “тренування з підвищеною відповідальністю” і закінчився так, як і має закінчуватися зустріч команд різних вагових категорій. Наразі немає підстав побоюватися, що сьогоднішній поєдинок у Харкові чимось суттєво відрізнятиметься від того, у Вільнюсі. Перемога в ньому фактично забезпечить збірній України участь у фінальній частині Євро-2020. Все це так і зараз, мабуть, не варто надто копирсатися в історії й згадувати, що 2 вересня 1994 р. матч кваліфікації до Євро-1996 Україна – Литва у Києві закінчився з приголомшливим рахунком 0:2. Нині таке не присниться більш-менш обізнаному з європейським футболом вболівальнику навіть у найстрашнішому сні… Й оскільки брати прогнози в таких шанувальників футболу в даній ситуації – справа не надто цікава, позбавлена, так би мовити будь-якої інтриги (варіанти відповідей відомі заздалегідь), я вирішив попросити спрогнозувати результат матчу в Харкові людей, ставлення та інтерес яких до футболу можна порівняти з моїм ставленням та інтересом до художньої вишивки чи гончарного мистецтва (ніяк не хочу образити ці види творчості). Припускаю, виглядав у їхніх очах диваком (щоб не сказати – неадекватом), але чого не зробиш задля футболу… Отже, прогнози на матч Україна-Литва від людей, до футболу байдужих:

Василь, нічний сторож – 1:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:1

Євгенія, продавець на ринку – 2:0

Валентина, двірничка – 1:0

Леонід, любитель шахів – 2:1 (з напруженим ендшпілем)

Оксана, вчителька музики – 0:0

Резюме: як видно, у прогнозах “футбольних атеїстів” присутні результати, зовсім небажані для нашої збірної, особливо з огляду на гру з Португалією через 3 дні. Залишається сподіватися, що вони не збудуться в жодному разі. Але що буде, якщо раптом…

Ігор Дуда