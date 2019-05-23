Указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначення позачергових виборів на 21 липня набув чинності.

Відповідний указ опубліковано у виданні “Урядовий кур’єр” 23 травня, передає Укрінформ.

“Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року”, – йдеться в документі.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня глава держави підписав указ про дострокове припинення повноважень Ради.