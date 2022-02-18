Домовленості про розстрочку виплат або списання боргів суттєво посилять економічний потенціал України та підвищать шанси вистояти у протистоянні з агресивно налаштованою Росією

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, 4 лютого на XXV з’їзді політичної партії «УДАР Віталія Кличка» в Києві презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток». У документі УДАРівці запропонували шляхи подолання небезпечних викликів в Україні. Одним з пунктів програми є проведення переговорів з кредиторами щодо списання частини державного боргу України.

УДАРівці вважають, що у ситуації реальної загрози військового нападу Росії на Україну основні кошти зараз держава має спрямовувати на розвиток та підтримку обороноздатності, а не погашення боргів.

– Кожна десята гривня державного бюджету України у 2022 році піде на виплату і обслуговування зовнішнього боргу. Якщо враховувати також виплати за внутрішнім боргом, то майже кожна друга гривня з бюджетних надходжень має піти на сплату боргів. Сьогодні Україна несе важкий тягар захисту своїх громадян і своєї території від агресивного сусіда. Водночас Україна обороняє не лише себе, але й весь східний фланг Європи та платить за це високу ціну. Від сильної України залежить захист всіх європейських країн, – зазначають в партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці закликають українську владу вийти з продуманою стратегією скорочення державного боргу, адже це – важлива складова підвищення обороноздатності та економічної стійкості України в умовах підвищених ризиків зовнішньої агресії. Окрім цього, за словами УДАРівців, невигідні умови кредитів погіршують можливості українського бюджету, вимиваючи кошти, що йдуть на виплату відсотків.

– Необхідно вже розпочати переговори з найбільшими іноземними державними кредиторами про реструктуризацію прямого та гарантованого зовнішнього боргу з метою списання його частини або принаймні зниження відсоткового навантаження. Відносно боргу, який належить приватним зарубіжним кредиторам, український уряд має звернутися до урядів іноземних держав щодо сприяння у реструктуризації або списання заборгованості, – підкреслюють експерти «УДАРу Віталія Кличка».

У партії додають, що іншим напрямом докладання активних зусиль є розробка і ухвалення необхідно нормативно-правової бази щодо надання доступу українським банкам до купівлі євробондів України – з метою зниження відсоткового навантаження або вартості обслуговування державного боргу в іноземній валюті. – Таке рішення призведе до заміщення коштів іноземців в єврооблігаціях України коштами українських громадян, розміщених на депозитах в іноземній валюті, що вплине як на зниження вартості обслуговування зовнішнього держборгу, так і дозволить завести в банківську систему кошти, які громадяни наразі зберігають у вигляді готівки, – пояснили УДАРівці.