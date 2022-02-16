“УДАР Віталія Кличка”: в усій країні вступ до територіальної оборони має проходити за принципом “єдиного вікна”

Керівництво держави має наслідувати приклад Києва – негайно спростити процедуру вступу до територіальної оборони у всій країні.

На цьому наголосили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Підписання контракту резервістав умовах загрози повномасштабного вторгнення має відбуватися максимально швидко та за принципом «єдиного вікна», наголошують УДАРівці.

За таким механізмом вже працюють у столиці, де відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони, а також готують до відкриття другий.

– Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо сьогодні вона – складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо «єдине вікно». Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик, – заявив лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко.

У партії зазначили, що для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами у Києві створена гаряча лінія КМДА. Кожен охочий може звернутися за номером: 063 651 44 46.

В «УДАРі Віталія Кличка» переконані, що досвід Києва потрібно негайно поширити на всю країну, аби бюрократичні перепони не стали на заваді формуванню укомплектованих та боєздатних підрозділів.

– Українці, які висловили бажання захищати країну в лавах тероборони, не мають витрачати кілька днів на збір довідок та ходіння по різних інстанціях. Все має відбуватися в одному місці, швидко і зручно для людей, – резюмували УДАРівці.