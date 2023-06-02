Учні та вчителі ліцею на Тернопільщині придбали джип для військових. ФОТО

Вагомий подарунок – Jeep Cherokee – зробили воїнам учні та вчителі Збаразького ліцею N1.

Ключі від автомобіля урочисто передали керівнику волонтерського штабу Володимиру Голоднюку під час свята “Останнього дзвоника” 31 травня, повідомляють у Збаразькій міській раді.

“Щоб зібрати потрібну суму, – відзначила директор ліцею Оксана Богатюк, – доклали зусиль кожен із 820 учнів та 65 вчителів. Організовували ярмарки, на яких продавали різноманітну домашню випічку, ставили благодійні концерти, розігрували лотереї. Зібраних коштів вистачило і на авто, і на його ремонт, а також на пальне, щоб привезти джип з-за кордону, ще й трохи залишилось. Тепер будемо збирати на дрон”.

Авто, як повідомив Володимир Голоднюк, буде передане у 105 бригаду територіальної оборони, де служать багато мешканців Збаразької громади.

Діти пишаються тим, що допомагають ЗСУ. У 70-ох учнів батьки воюють, 26 школярів приїхали із територій України, небезпечних для проживання через російську агресію. Тож діти, як і їхні наставники, стараються внести й свою посильну лепту у перемогу над окупантом.

А ще, за словами директора ліцею, вчителі закладу впродовж понад двох місяців щотижня готували обіди для поранених, які лікуються на території Збаразької громади.