Зворушливу фотосесію зняли у тернопільській студії Lifestyle Studio, яка постраждала від ракетних руйнувань 13 травня.

Відео опублікували на інстаграм-сторінці студії, пише Терен.

“Українці сильні і незламні! Жодні ракети не здатні забрати найголовніше, що у нас є – віру, свободу, людяність, повагу, жагу до життя. Хоча наша студія має великі пошкодження внаслідок ракетного обстрілу 13 травня, ми все відновимо і обов’язково ще будемо працювати. Віримо у Перемогу! Дякуємо ЗСУ, що нас захищаєте!”, – йдеться у дописі на інстаграм-сторінці фотостудії.

Після ракетного обстрілу у Тернополі постраждала фотостудія Анастасії Костюк, яка зараз попри всі труднощі вже працює над її відновленням. А тим часом зйомки планує проводити на вулиці та в інших студіях.