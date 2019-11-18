Літнє подружжя загинуло у пожежі власної домівки. Трагедія сталася учора в селі Печорна Заліщицького району.

Рятувальники виявили тіла чоловіка і жінки після того, як подолали вогняну стихію.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали у неділю о 09 год. 19 хв., – повідомила речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Вогняна стихія вирувала у приватному житловому будинку.

«За 10 хвилин вогнеборці були на місці виклику та приступили до гасіння. Горіли речі домашнього вжитку в приватному житловому будинку, площа пожежі становила 25м. кв. Вже о 9.39 пожежу повністю ліквідували. У будинку виявили тіла власника 1937 р.н. та його дружини 1943 р.н. Причину виникнення пожежі та загибелі людей встановить слідство».

Додамо, від початку року на Тернопільщині трапилося понад 2300 пожеж, у них загинуло майже півсотні краян. Матеріальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень.

Софія Романська