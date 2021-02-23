У сквері Героїв Небесної Сотні у Збаражі, де встановлено пам’ятник Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу, відбулися поминальні заходи.

Сім років тому, під час кривавих подій Революції Гідності, загинуло найбільше учасників Майдану. Серед них і молоді збаражчани – Устим Голоднюк та Назар Войтович.

Аби вшанувати пам’ять Героїв, до Збаража приїхав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Ці дні для нас є дуже тривожними, адже сім років тому ми писали разом з вами новітню історію України. Наші хлопці Устим Голоднюк, Назар Войтович, Олександр Капінос і вся Небесна Сотня стали першими кіборгами нашої незалежності. Коли ми одного разу прийшли покласти квіти на могилу Устима, громада сказала мені: «Ми маємо двох Героїв зі Збаража – молодих хлопців. А пам’ятника немає». Тоді я сказав їм, що пам’ятник поставимо. Ось вже другий рік ми біля нього збираємося. Це найменше, що ми могли зробити для хлопців. Найважливіше, аби ми наслідували їх, продовжили боротьбу та перемогли – побудували сильну, заможну Українську державу, наповнили її українським змістом. Коли ці амбітні цілі, про які мріяли Назар та Устим, здійсняться, тоді їхні душі можуть заспокоїтися. А до того ми не маємо права опустити руки, – зазначив Михайло Головко.

Участь у пам’ятних заходах взяв й народний депутат 7-го скликання від ВО «Свобода» Андрій Міщенко.

– Першим, кого занесли в готель «Україна», був Устим Голоднюк. Я якраз там був. Це важко згадувати. Ніякі книги чи фільми неможливо порівняти з тим, коли ти сам через це проходиш. Я батько трьох синів, тому розумію біль батьків та біль кожного з нас. Те, що зробили наші хлопці, – поставлена крапка над «і» про те, що українська держава буде. Вірю, що вона буде сильною, ми це показали. Ворог, який має ядерну зброю, який перемагає нас кількісно, обламав об нас зуби. Українська держава відбудеться – і це основне, – наголосив Андрій Міщенко.