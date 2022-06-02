Патріотичний велопробіг організували у Збаражі. Діти і дорослі із синьо-жовтою символікою проїхали на двоколісниках центральними вулицями містечка. Свято приурочили до Всесвітнього Дня захисту дітей.

Дванадцятирічна Анастасія долучилася до велопробігу втретє. Дівчина переконана, що велосипед – один з найкращих видів транспорту, оскільки це допомагає залишатися у хорошій формі. «Для мене велосипед – це одночасно засіб пересування, а також і тренування. І звичайно це економно та екологічно. Збараж – невелике місто, тому тут легко використовувати велосипед. А такі заходи популяризують його ще більше».

Велопробіг у Збаражі об’єднав і дітей, і дорослих. Передувала прогулянці спільна розминка.

«Ми у Збаражі зібрались разом для відзначення Всесвітнього Дня захисту дітей. Прикро, що окрім безлічі небезпек, які загрожують дітям добавилась найжахливіша – війна. Дай Боже, щоб ця загроза якнайшвидше закінчилась перемогою України і миром. Низький уклін захисникам України, які виборюють і наближають цю перемогу. Бажаю усім дітям бути щасливими, здоровими та успішними під Божою опікою», – зазначив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

По завершенню велосипедного пробігу всі присутні оглянули патріотичну виставку «Коли завершиться війна, то я…», яку підготували збаразькі школярі.