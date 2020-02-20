Юні жителі Збаража вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Пластуни та вихованці Будинку школяра власноруч створили ангелики, щоб прикрасити алею Героїв.

Дванадцятирічна Оленка долучається до такої акції вперше. Дівчинка переконана, що живе у вільній країні завдяки подвигу героїв Небесної Сотні. «Я зробила ангелик і принесла його, щоб прикрасити алею Героїв Небесної Сотні. Вони віддали життя за наше майбутнє».

«Щиро дякую усім, хто боронить Україну, низько вклоняюсь родинам Героїв і молюсь, щоб Господь дарував мир і перемогу українському народу!», – наголосив міський голова Збаража Роман Полікровський. Долучилися до акції представники місцевої влади та духовенства. «Уже пройшло шість років, як українці в черговий раз пробують відстояти свою українську, вільну Україну. Сьогодні агресор на Сході України, наче глузуючи над пам’яттю, демонстративно, роз’ятрив рани, які не встигають рубцюватись і здійснив масований обстріл показуючи, що їм не цікавий мир і вони не готові зупинятись! Особлива подяка о. Олексію Боднарчуку за молитву та організаторам за те, що несете християнські цінності в серця дітей та вшановуєте наших Героїв!»

Додамо, серед Героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків: Назар Войтович, Устим Голоднюк, Олександр Капінос, Василь Мойсей, Тарас Слободян, Ігор Костенко, Василь Аксенин. Вони, за наказом Президента, отримали звання Героїв України.

Софія Романська