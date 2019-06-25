Християнський дитячий табір «ВІП» організували у Збаражі. Майже дві сотні дітей провели чотири дні за різними цікавими заняттями просто неба.

За словами координаторів табору, малеча навчалася кулінарії, театральному мистецтву, фотографії, музиці та журналістиці.

«Це християнський табір ВІП, що означає відчуй Ісуса поруч», – розповідає організатор Руслан Полікровський. Тривав табір чотири дні.

«Майже дві сотні дітей проводили свій час у дружній атмосфері в гуртках, де навчались кулінарії, театральному мистецтву, малюванню, фотографуванню, музиці, журналістиці та різні спортивним розвагам. Упродовж табору діти навчалися християнським цінностям, адже це так важливо в нашому сучасному світі! Приємно, що дітки дарували своїм батькам, бабусям і дідусям свої пісні, віршики, театральні постановки і, звичайно, свою палку любов і дякували Богові за мир, за свої сім’ї і за Україну!!! Адже саме цього дня під захистом кількох тисяч поліцейських в Києві відбувались жахливі події (гей-парад), які несуть загрозу традиційній сім’ї, фундаментальним християнським цінностям та здоровому глузду!».

Нагадаємо, цього року на Тернопільщині діятиме близько двох тисяч таборів, серед яких – прицерковні, мовні та пришкільні. Наразі працює дев’ять стаціонарних закладів відпочинку для малечі.

Софія Романська