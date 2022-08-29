Молитву для родин загиблих військових організували у Марійському духовному центрі. Там відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та Панахида за загиблими воїнами біля каплички Героїв.

На молитву приїхали матері, діти, брати і сестри загиблих захисників. Вони ділилися спогадами та підтримували один одного.

“Отримала відповіді на багато різних питань. Стало спокійніше. В мене чоловік вже третій місяць, як пропав на війні. Немає ніякої інформації. Дуже тяжко, але живе надія, що він ще живий і повернеться”, – каже дружина військового Олена.

Літургію очолив Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

“Матір Божа пережила смерть свого сина за спасіння світу, так і сьогодні сини українських матерів гинуть, рятуючи Україну. Молімося за них”, – сказав Владика Василій.

Зустріч у Зарваниці завершилася спілкуванням та екскурсією.