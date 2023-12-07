Ще один Захисник з Тернопільщини віддав життя за Україну.

У Запорізькій області загинув кременчанин, молодший лейтенант Богдан Басюк.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Шановна Кременецька громадо!

З глибоким сумом повідомляємо, що загинув наш Герой, житель міста Кременець, молодший лейтенант, БАСЮК Богдан Олександрович, 1994 року народження, який віддав своє життя за волю та незалежність України в Запорізькій області.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Богдана пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”.