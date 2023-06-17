Чергова непоправна втрата, яка пекучим болем залишиться у пам’яті кожного з нас…
16 червня внаслідок обстрілу з боку ворога, отримавши поранення, несумісне з життям, загинув матрос Ярослав Прокопишин. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Левадне Запорізької області. Бійцю було лише 28 років. Він проживав у селі Ріпинці Бучацького району.
“В цю гірку мить схиляємо голову в глибокій скорботі та висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним, друзям, побратимам загиблого воїна.
Вічна слава Героям, відважним захисникам, які тепер з Небес будуть охороняти наш мир і спокій!
Вічна слава ЯРОСЛАВУ !
Він назавжди залишиться в нашій пам’яті!
Вічна пам’ять та Слава Героям України!”, – ідеться у зверненні Бучацького РТЦК.