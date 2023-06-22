Ще одного мужнього захисника втратила Тернопільщина.

У Запорізькій області, захищаючи Україну, загинув Юрій Бережний з Кременеччини.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Наша громада знову втратила Героя-захисника, нашого земляка, жителя села Кушлин Горинського старостинського округу, кулеметника 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти, БЕРЕЖНОГО Юрія Вікторовича, 1983 року народження, який загинув в Запорізькій області, захищаючи нашу державу.

Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Юрія пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя”.