У запеклому бою біля Бахмута загинув Петро Лісовий з Тернопільщини: без батька залишилися двоє дітей

Україна продовжує платити страшну ціну у боротьбі за незалежність.

Від рук московських окупантів загинув житель села Біла Чортківського району Петро Лісовий, 1980 р. н. Про важку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

“Він був призваний на військову службу ще 25 лютого цього року. Служив навідником у роті вогневої підтримки. Щоразу безстрашно йшов у бій, адже розумів, яку відповідальність разом із побратимами несе за майбутнє всієї України…

Та 5 листопада відбувся його останній бій. У ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого стрілецького вогню поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області…

У Героя вдома залишилась мама, сестра, двоє дітей…”, – розповіли на сторінці міськради.

Про дату зустрічі воїна у Чорткові, а також чину похорону буде повідомлено згодом.