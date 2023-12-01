Вихідними Тернопільщину замітатиме снігом. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині цими днями визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного-заходу. Буде похмуро, вночі та вранці можливі значні опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень можливий туман. Температура коливатиметься від 4° морозу вночі до 4° тепла вдень.

«2-го грудня атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вночі опади ймовірні на заході. На дорогах буде складна ситуація – налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер 3-го грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Грудень раденький, що прискакав в Україну», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників. Наступного тижня передбачають до 10 градусів морозу.