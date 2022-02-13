У вихідні на Тернопільщині поменшало нових хворих на COVID-19

Близько півтисячі нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, вихідними кількість виявлених випадків поменшала. Медики пояснюють це технічними та організаційними питаннями.

Найбільше біологічного матеріалу на ПЛР-дослідження від жителів області надходить наприкінці тижня. Вихідними вірусологи проводять менше тестувань. Цим пояснюють відчутне зниження кількості нових випадків захворювання.

“На стаціонарі знаходиться близько тисячі хворих. Це хворі віком 60 плюс. В основному — це невакциновані пацієнти. Вкотре наголошуємо, що вірус зараз висококонтагіозний. Він протікає легше, але все ж таки він становить загрозу, зокрема, для тих людей, які мають супутню патологію. У таких людей вірус може проявити серйозні ускладнення. Вони можуть бути у вигляді інсульту, інфаркту, менінгоенцефаліту. Дуже важливо вчасно діагностувати недугу та розпочинати лікування. Невакциновані жителі області повинні обов’язково це зробити”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, з коронавірусом на Тернопільщині нині бореться 24 тисячі жителів краю. У стаціонарах перебуває близько тисячі пацієнтів. Решта хворих лікуються амбулаторно.