Тернопільщину знову сколихнула сумна звістка…

Захищаючи Україну загинув наш земляк Микола Євгенович Голяш. Він воював на Бахмутському напрямку, був відважним та разом з побратимами давав відсіч ворогу.

Про важку втрату повідомив міський голова Козови Сергій Добалюк.

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“Микола Голяш народився 9 грудня 1973 року, проживав у селі Олесине. Нині у скорботі старенькі батьки та родина. Висловлюємо співчуття і сумуємо разом з вами.

Спочивай у мирі, Воїне! Схиляємо голови у пошані, молимося за світлу вічну пам’ять”, – написав Добалюк.

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання повідомимо згодом.