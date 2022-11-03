Бережанська громада і вся Тернопільщина знову понесли тяжку, непоправну втрату: захищаючи нашу рідну Батьківщину від російських окупантів, у тяжкому бою під населеним пунктом Павлівка Донецької області загинув Віктор Костів.

Про важку втрату повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“Життя справжнього патріота, надзвичайної і світлої людини, воїна, який сумлінно виконував свій громадянський і військовий обов’язок, виявив стійкість і мужність у цій безжальній боротьбі, обірвалося 29 жовтня 2022 року. Під час тяжких боїв він отримав мінно-вибухову травму несумісну з життям.

У ці гіркі хвилини вся Бережанська громада розділяє горе сім’ї, всі ми схиляємо голови у скорботі”.

Вічна пам’ять! Вічна слава Герою!