19 лютого фахівцямі-піротехніки вилучили та знищили у безпечному місці мінометну міну ММ-120 мм часів Другої світової війни.

Боєприпас виявили напередодні у Тернополі на вул. Родини Барвінських, на території новобудови.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”