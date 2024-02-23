24 лютого минає друга річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На знак шани загиблим воїнам на алеї пам’яті, що бульв. Тараса Шевченка, просто неба розмістили куби із фотокартками та іменами новітніх Героїв, які загинули за незалежність України. Куби на бульварі будуть розміщені до понеділка, 4 березня.

Про це повідомляють у міській раді.

“Вшануємо пам’ять тих, хто віддав найцінніше – своє життя, життя за майбутнє України. Це – люди різного віку, різних професій, які об’єдналися заради спільної мети – Перемоги. Вічна пам’ять усім, хто загинув за Україну!”, – ідеться у повідомленні.