Через суттєве зростання кількості приватного автотранспорту на вулицях Тернополя, у центральній частині міста розгорнуто додаткові локації для паркування автомобілів.

Розташовані паркувальні майданчики за адресами:

вул. Білецька (парк ім. Т. Шевченка, колишнє місце для розміщення цирків, 200-250 паркомісць);

вул. Б. Хмельницького (праворуч від зупинки «Вул. Б.Хмельницького» (від центру), на території автостоянки, поблизу складів);

вул. Вояків дивізії «Галичина» (від двоаркового мосту до мосту на просп. Степана Бандери).

Нагадаємо, окрім цих місць для паркування транспортних засобів, у Тернополі функціонують ще 14 платних паркувальних майданчики, місце розташування яких можна переглянути на сайті міської ради у розділі «Паркування».

Наполегливо звертаємося до усіх тернополян та гостей нашого міста з проханням не залишати приватний транспорт на тривалий період на проїжджій частині вулиць, адже це є порушенням Правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів і суттєво ускладнює дорожній рух.

Звертаємо увагу, що автомобілі, які припарковані «хаотично» або залишені надовго на дорогах, створюючи перешкоди для проїзду громадського чи іншого транспорту, будуть евакуйовані на арештмайданчик.

Щоденний контроль за паркуванням транспортних засобів у Тернополі здійснює управління муніципальної інспекції спільно з Управлінням патрульної поліції в Тернопільській області.