На три дні перекриють рух транспорту у центрі міста. Це пов’язано з влаштуванням дощового колектора на вулиці Грушевського. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 серпня.

– Тривають роботи з влаштування дощового колектора для того, щоб забрати дощові і талі води з центральної частини міста, уникнути потрапляння дощових вод у каналізаційний колектор, – пояснив В’ячеслав Стемковський, заступник міського голови. – Для цього впродовж літа проводимо роботи по вулиці Грушевського, зокрема біля Білого дому та Нацбанку. Зараз необхідно зробити п’ять перетинок на Грушевського, щоб облаштувати дощеприймальні колодязі і решітки. Для цього треба повністю перекрити рух. Проїзд буде заборонено з 20.00 25 серпня до ранку 27 серпня. Тобто, тільки у суботу рух повністю буде відсутній, у неділю частково вже буде проїзд. Схема руху погоджена з поліцією. На цей період також буде змінено маршрут одного із тролейбусів.

Фото “20 хвилин“