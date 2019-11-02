2 листопада опівдні до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні ПП «Пресова агенція «Вільне життя»», що на вулиці Сагайдачного.

Як повідомляють у ДСНС, горіння виникло на другому поверсі у приміщенні серверної.

Вогнем знищено комп’ютерний сервер, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 4 м. кв.

До гасіння пожежі було залучено чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Невдовзі пожежу було ліквідовано. Під час гасіння не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення п’ятиповерхової адміністративної будівлі.

Травмованих та загиблих на місці події не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки, сума матеріальних збитків встановлюється.