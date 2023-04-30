У центрі Тернополя буде ще один майданчик для паркування транспортних засобів. Розміститься він на бульварі Тараса Шевченка, навпроти Українського дому «Перемога».

Таке рішення прийняли на 25 сесії міської ради 28 квітня.

На пленарному засіданні депутати внесли зміни у додаток 1 «Перелік місць паркування транспортних засобів у м. Тернополі» рішення міської ради «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади».

– Зважаючи на звернення управління транспортних мереж та зв’язку, ми вносимо зміни у перелік місць для паркування автотранспорту на території Тернополя, – пояснила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – А саме: виключаємо ділянки за адресами вулиця Микулинецька та 15 квітня і додатково включаємо ділянку за адресою бульвар Тараса Шевченка. Дане рішення регулює встановлення платних парковок. Тобто, парковки на Микулинецькій і 15 квітня зберігаються і є безкоштовними, а майданчик на бульварі Шевченка, навпроти Українського дому, у кількості 18 місць, буде платним.

Відповідно до вказано переліку у місті діє 16 платних майданчиків для паркування. Вони розраховані на 600 машино-місць, з них 72 місця є безкоштовними.