Конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі оголосили у міській раді. Йдеться про обслуговування майданчика для платного паркування на вулиці Замковій.

Рішення «Про проведення конкурсу» та «Про оголошення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі» прийняли на виконкомі 2 листопада.

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з обслуговування майданчиків для паркування та вибір на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності, які спроможні впровадити новітні технології у систему організації паркування та забезпечити належну якість обслуговування мешканців та гостей міста Тернополя.

Провести конкурс мають до 14 грудня. У документах вказано, що на майданчику буде 15 місць для автомобілів, два з яких – безкоштовні. Парковка працюватиме щоденно з 8.00 до 18.00. Додаткову інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати в управлінні транспортних мереж та зв’язку що на вулиці Коперника, 1, 4-й поверх, тел. 52 – 15 – 14. Конверти із документами на участь в конкурсі приймають з понеділка – по четвер – з 8.00 до 17.15 (перерва з 13.00 до 14.00) та у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00). Кінцевий строк прийняття документів – до 9-ої години ранку 5 рудня 2022 року.

Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться 6 грудня об 11:00 в залі засідань Тернопільської міської радищо на вулиці Листопадовій, 5.