У застосунок «Дія» повернули послугу «Зміна місця проживання». Усі, для кого вона актуальна, вже можуть скористатися нею.

Детальніше про це під час брифінгу розповів директор КП «Тернопільський інформаційно-аналітичний центр» ТОР Олександр Терещенко.

– Минулого тижня у громадян України з’явилася можливість скористатися однією із самих довгоочікуваних послуг, – повідомив Олександр Терещенко. – Застосунку «Дія» повернули послугу «Зміна місця проживання». Відтепер від походів до ЦНАПів та органів реєстрації можна відмовитися. Процедура проходить прямо у смартфоні. Щоб скористатися сервісом достатньо у застосунку «Дія» перейти у розділ «Послуги». Обрати розділ «Зміна місця проживання». Обрати чиє саме місце проживання ви хочете змінити: власне чи ваших дітей. Вказати нове місце проживання. Залишити контактні дані та підписати заявку. Все просто і зручно.

Для отримання цієї послуги громадянин має мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії», ідентифікаційний номер, мати більше 14 або 18 років, якщо змінюється місце проживання дитини, не бути військовозобов’язаним, право власності на житло має бути внесене до реєстру нерухомості, починаючи з 2013 року.