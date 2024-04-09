Мобільний телефон – складний електронний пристрій. Це в певному сенсі зменшена модель комп’ютера або ноутбука. Для роботи мобільного гаджету необхідне програмне забезпечення (операційна система), котре забезпечує його повноцінне функціонування. Від вибору операційної системи залежить зовнішній вигляд меню, панель управління, можливості користувацьких функцій і налаштувань. Найпоширенішими сьогодні є дві операційні системи: Android та iOS.

Android

Найпопулярніша у світі операційна система. Її використовують всі мобільні гаджеті у світі, в тому числі телефони Highscreen, котрі належать компанії Google. ОС підтримує більшість додатків, в тому числі й додаток Elslots Casino.

Плюси:

Великий асортимент телефонів, котрі підтримують Android;

ОС може бути різних бюджетів і переваг у дизайні;

широке різноманіття функцій: наприклад, підтримка двох SIM-карт;

відсутність обмежень на вбудовану пам’ять і можливості використовування карти пам’яті;

зручне і зрозуміле меню;

регулярні оновлення, що поліпшують роботу пристроїв;

проста синхронізація даних між пристроями, що працюють на Android;

магазин додатків Play Market передбачає широкий вибір програм (доступна велика кількість безкоштовних програм);

відкрита система, що дає змогу налаштовувати управління гаджетом та використовувати велику кількість додатків;

пристрої на Android часто мають універсальні роз’єми для зарядки та передачі даних.

Мінуси:

Вразливість відкритої системи до вірусів;

можлива некоректна робота додатків;

в деяких моделях Android відсутня підтримка технології NFC;

нерегулярність оновлень для всіх моделей пристроїв;

відносно незначні зміни між версіями Android, які можуть і не вплинути на роботу пристрою (не усунути чинні проблеми).

Вибір між смартфонами на iOS та Android залежить від індивідуальних побажань користувача, його бюджету та потреб.

IOS

IOS – операційна система, створена компанією Apple спеціально для її пристроїв.

Плюси:

Просте та інтуїтивно зрозуміле меню та управління;

гарна синхронізація між різними пристроями Apple (здійснюється вручну і автоматично);

регулярні оновлення з новими функціями і виправленнями помилок системи;

магазин додатків Apple Store з багатим вибором додатків;

система Apple Pay створена для безпечних безконтактних платежів;

закрита система забезпечує стабільність і абсолютну безпеку.

Мінуси:

Відсутність безконтактної оплати в старих моделях iPhone без чипа NFC;

Обмежені можливості в передачі даних гаджетів Apple на операційні системи;

велика кількість вбудованої пам’яті, яка виключає необхідність в слоті для карти пам’яті, що може обмежити можливості передачі інформації.

висока вартість оригінальних аксесуарів і деяких додатків;

відсутність дійсно бюджетних варіантів iPhone.

IOS та Android – операційні системи, що користуються у світі найбільшою популярністю.