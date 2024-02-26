У Тернополі викрили афериста, який «продавав» мобільні телефони. Чоловік розміщував в Інтернет-мережі оголошення щодо продажу гаджетів, брав у людей кошти та переставав виходити з ними на зв’язок.

Шахрай ошукав щонайменше 15 жителів краю, – повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

«Протидія шахрайствам – один з пріоритетів у роботі тернопільської поліції. Нещодавно оперативники викрили афериста з Тернополя, який ошукав щонайменше 15 людей. Зловмисник в інтернеті розміщував оголошення про продаж мобільних телефонів, планшетів та різних гаджетів, брав з клієнтів гроші і переставав виходити з ними на зв’язок. Проте не врахував «підприємливий» ділок, що з ним «на зв’язок» вийдуть поліцейські».

У поліції наголошують, якщо ви потерпіли від продавця-афериста, телефонуйте на лінію «102».