У Тернополі знов “замінували” залізничний вокзал і ЦУМ

Повідомлення про замінування універмагу та залізничного вокзалу в Тернополі не підтвердилися.

Сьогодні о 12.15 до Головного управління Нацполіції в Тернопільській області надійшло повідомлення у вигляді електронного листа про закладення вибухонебезпечних речовин у будівлях центрального універмагу та залізничного вокзалу. На місце подій оперативно виїхали усі екстрені служби.

Поліцейські евакуювали людей. Вибухотехніки обстежили прилеглі території та місця ймовірних мінувань. Вибухових матеріалів не виявили.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР відповідно до ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Поліцейські звертаються до громадян дотримуватися правил безпеки, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх та зателефонуйте на лінію 102.